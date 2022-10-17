الإثنين 17 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بيلاروسيا تستعد للحرب وتُسلح الدفاع المدنى وتجهز الملاجئ

جيش بيلاروسيا
جيش بيلاروسيا
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تكثف جمهورية بيلاروسيا السوفيتية السابقة أنشطتها العسكرية على خلفية الهجوم الروسي المتعثر لأوكرانيا.

وشكلت البلاد وحدات للدفاع المدني يمكن استدعاؤها مع الجيش "للدفاع عن الوطن الأم"، حسبما قال قائد الدفاع المدني في البلاد فاديم سينيافسكي للتلفزيون الرسمي.

وقال سينيافسكي: "تلقينا جميع الأسلحة التي كان من المفترض أن نحصل عليها من وزارة الدفاع"، مشيرًا إلى أن هناك نحو خمسة آلاف منشأة تحت الأرض يمكن استخدامها كملاجئ للقنابل في بيلاروسيا.

وفي الوقت نفسه، أعلن حرس الحدود البيلاروسية، أنه عزز وحداته على الحدود "بسبب نشاط الاستطلاع المتزايد في أوكرانيا".

وفي وقت سابق اليوم، أرسلت روسيا أول جنود إلى بيلاروسيا كجزء من قوة مشتركة جديدة تهدف إلى حماية الحدود مع أوكرانيا، وفقًا لوزارة الدفاع الروسية.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن متحدث باسم وزارة الدفاع في مينسك القول، إن "طلائع الجنود الروس وصلت إلى بيلاروسيا، وستستغرق عملية النقل عدة أيام، وسيصل العدد الإجمالي إلى ما هو أقل من 9000 فرد بقليل".

وكان الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو، أعلن تشكيل قوة محلية مشتركة مع روسيا، مشيرًا إلى أن هذه القوة ستضطلع بحماية الحدود البيلاروسية نظرًا للتوترات المتنامية.

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