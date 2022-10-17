الإثنين 17 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مستشار الرئيس الفلسطينى يُشيد بالجهود المصرية فى ملف المصالحة وتوحيد كافة الفصائل

الدكتور محمود الهباش
الدكتور محمود الهباش
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أشاد مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية الدكتور محمود الهباش، بالجهود المصرية المتواصلة في ملف المصالحة الفلسطينية وتوحيد جهود كافة الفصائل من أجل إنهاء الانقسام والاحتلال. 

جاء ذلك خلال لقاء وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، والوفد المرافق له، مساء أمس الإثنين، بمقر التنسيقية. 

وأكد «البهاش»، إن الاحتلال الإسرائيلي ليس مجرد محتل للأراضي الفلسطينية، وإنما خطر حقيقي على الأمة العربية ودول الشرق الأوسط، مشددًا على ضرورة استمرار الدول العربية في دعمها المادي والمعنوي للقضية الفلسطينية.

 فيما رحب وفد التنسيقية بحرص مستشار الرئيس الفلسطيني، على لقاء أعضاء التنسيقية، والتعرف على تجربتهم السياسية عن قرب، واصفًا القضية الفلسطينية بالمركزية والمحورية لمصر، في كافة المحافل واللقاءات الدولية.

وأكد الوفد أن نضال الشعب الفلسطيني من أجل قضيتهم محل فخر واعتزاز مصري، وأهدى محمد نبيل، عضو التنسيقية، درع التنسيقية، للمستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية. 

حضر اللقاء، وفد التنسيقية من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، محمود القط، وأحمد مقلد ، ومحمد عبدالعزيز، وطارق الخولي، ورامي جلال، ومن أعضاء التنسيقية، شيرين خالد، وأحمد موسى، وحازم هلال، وحسام رأفت، ومحمد نبيل، وماهر الفضالي.
 

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وائل لطفي

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