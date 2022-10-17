صحيفة أمريكية: التضخم المرتفع يُعطى توقعات اقتصادية سيئة للعالم

يتخوف صانعو السياسات في جميع أنحاء العالم من مخاطر متزايدة من أن يتحول التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى ركود أكثر حدة؛ بسبب التضخم القوي، وارتفاع تكاليف الطاقة، وارتفاع أسعار الفائدة، وفق صحيفة "وول ستريت".

وتقول الصحيفة إنه من المرجح أن يؤدي تقرير التضخم الأمريكي السيئ الأسبوع الماضي إلى إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة بسرعة، ويمكن أن يساعد ذلك في تحفيز الدولار الأمريكي للارتفاع، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات وخدمة الديون للعديد من البلدان.

ويعمل منتجو الطاقة الرئيسيون على تقليص العرض، مما يؤدي إلى زيادة ضغوط الأسعار وتباطؤ النشاط الاقتصادي، لا سيما في أوروبا، كما أظهرت بيانات جديدة من الصين انخفاض الإنفاق الاستهلاكي بشكل حاد، وهي علامة أخرى على تباطؤ النمو الاقتصادي.