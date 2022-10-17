وزير البترول: تسعيرات البنزين الجديدة ستراعى البعد الاجتماعى

تحدث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن الاجتماع المنتظر خلال الفترة المقبلة للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، للإعلان عن الأسعار الجديدة.

وكشف الملا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”، معيارًا جديدًا للتسعير، مؤكدًا أن اللجنة هذه المرة ستراعي البعد الاجتماعي خلال وضع الأسعار الجديدة دون إغفال أسعار سعر برميل النفط العالمي وسعر الدولار، وقرارات أوبك بلس الأخيرة.

وأضاف: "لن نعود إلى الفجوة بين التكلفة والسعر المطروح قبل تعويم الجنيه في 2016، ولكننا سنراعي في نفس الوقت البعد الاجتماعي".

ويشارك في أعمال اللجنة المعنية بتحديد أسعار البنزين الجديدة قيادات من الهيئة العامة للبترول والقابضة للغازات الطبيعية إيجاس ومسئولون بوزارة المالية حيث تعمل اللجنة وفق القرار الصادر من رئيس الوزراء حول تحديد آليات تسعير البنزين وباقي المواد البترولية.