الإثنين 17 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلينسكى: أوكرانيا تحتاج 55 مليار دولار لإصلاح المدارس والإسكان والبنية التحتية

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
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شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال خطاب ألقاه أمام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، على حاجة بلاده إلى "مساعدة مالية مستمرة ويمكن التنبؤ بها" من أجل استمرار عمل الحكومة وتنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها في البنية التحتية.

وقدر زيلينسكي، أن بلاده ستحتاج إلى حوالي 55 مليار دولار من المساعدات، والتي تنقسم إلى 38 مليار دولار لتغطية عجز ميزانية البلاد لعام 2023، و17 مليار دولار للبدء في إصلاح المدارس والإسكان والبنية التحتية للطاقة.

وعقب خطاب زيلينسكي وجولة من الاجتماعات مع المانحين الدوليين قال بانيرجي، إن هناك تفاؤلًا؛ حيث أشارت معظم الدول إلى أنها ستدعم أوكرانيا ماليًا خلال العام المقبل، وبالتالي فهذه نتيجة إيجابية للغاية.

من جانبها، قالت كريستالينا جورجيفا، العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، إن المنظمة التزمت بتزويد أوكرانيا بتمويل قدره 35 مليار دولار للفترة المتبقية من عام 2022.

وقالت جورجيفا: "سيجتمع موظفو صندوق النقد الدولي مع السلطات الأوكرانية في فيينا الأسبوع المقبل لمناقشة خطط ميزانية أوكرانيا وأداة مراقبة جديدة لصندوق النقد الدولي، والتي ينبغي أن تمهد الطريق لبرنامج كامل من صندوق النقد الدولي بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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