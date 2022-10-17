الإثنين 17 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماكرون يُشدد على دعم القطاع الأوروبى لصناعة السيارات فى مواجهة أمريكا والصين

ماكرون
ماكرون
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شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وجوب تقديم "دعم قوي" و"بأسرع وقت ممكن" للقطاع الأوروبي لصناعة السيارات في مواجهة المنافسة الصينية والأمركية، وذلك في مقابلة مع صحيفة "ليزيكو".

وقال الرئيس الفرنسي في المقابلة، إنه يؤيد تقديم "دعم قوي لقطاع صناعة السيارات الأوروبي"، مشددًا على وجوب توفير هذا الدعم "بأسرع وقت ممكن".

ويزور ماكرون المعرض في اليوم المخصص للصحافة الإثنين، قبل فتحه أمام الجمهور الثلاثاء.

ويطغى حضور المجموعات الفرنسية والصينية على المعرض العالمي، إذ تغيب عنه شركات مثل "جاجوار" و"لامبورجيني" و"بي إم دبليو"، مما يضع مستقبله على المحك.

وكان الحدث في السابق يطبع شهر أكتوبر وينظّم كل سنتين، كما كان يستقطب نحو مليون من عشاق السيارات على مدى أسبوعين.

ولكن بعد صرف النظر عن إقامة "لو مونديال دو لوتو" في مارس 2020 بسبب الجائحة، وفي ظل ظروف صعبة لقطاع صناعة السيارات، تقلّص حجم الحدث هذه السنة، إذ يقام لأسبوع واحد فحسب، ويتوقع المنظمون أن يراوح عدد زواره بين 300 و400 ألف.

ولن تشارك في المعرض أي شركة ألمانية، إذ آثرت "بي إم دبليو" و"فولكسفاجن"، مع شركاتها الفرعية "ميني" و"سيات" و"بوجاتي" و"لامبورجيني" التغيب، بعدما استثمرتا الملايين في معرض ميونيخ في سبتمبر 2021.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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