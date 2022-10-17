الجيش الإسرائيلى يعتقل فلسطينيًا شمالى الضفة

اعتقل الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، شابًا فلسطينيًا عقب اقتحام مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.

واقتحم عدد من آليات الجيش الإسرائيلي منطقة "الضاحية" شرقي مدينة نابلس، وحاصرت بناية سكنية.

وطالب الجيش أحد الشبان عبر مكبرات الصوت بتسليم نفسه، قبل أن يجري اعتقاله، واقتياده إلى جهة مجهولة (لم تعرف هويته بعد).

وتخلل العملية العسكرية الإسرائيلية مواجهات محدودة مع شبان فلسطينيين في محيط منطقة "الضاحية"، كما سمع أصوات إطلاق نار.

من جانبها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص المطاطي، و4 إصابات بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام قوات إسرائيلية لمنطقة "الضاحية".

