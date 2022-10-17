الإثنين 17 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الإسرائيلى يعتقل فلسطينيًا شمالى الضفة

جيش الاحتلال الإسرائيلى
جيش الاحتلال الإسرائيلى يعتقل فلسطينيًا
ads

اعتقل الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، شابًا فلسطينيًا عقب اقتحام مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.

واقتحم عدد من آليات الجيش الإسرائيلي منطقة "الضاحية" شرقي مدينة نابلس، وحاصرت بناية سكنية.

وطالب الجيش أحد الشبان عبر مكبرات الصوت بتسليم نفسه، قبل أن يجري اعتقاله، واقتياده إلى جهة مجهولة (لم تعرف هويته بعد).

وتخلل العملية العسكرية الإسرائيلية مواجهات محدودة مع شبان فلسطينيين في محيط منطقة "الضاحية"، كما سمع أصوات إطلاق نار.

من جانبها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص المطاطي، و4 إصابات بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام قوات إسرائيلية لمنطقة "الضاحية".
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

«القاهرة الإخبارية» آخر عنقود منظومة الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

انفجارات وانقطاع فى التيار الكهربائى بأجزاء من أوكرانيا

هزة أرضية تضرب تبوك شمال السعودية

الجيش الإسرائيلى يعتقل فلسطينيًا شمالى الضفة

عودة طالبة لأسرتها بعد اختفاء 4 أشهر فى كفر شكر

مصرع شخصين جراء كارثة سيول فى جزيرة يونانية

أوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الكورة إجوان

محمد العسيري

قناة القاهرة.. الطلّة حلوة

ماجد حبته

الرئيس الصينى يتعهد ويتوعد

لواء. محسن الفحام

اطمئنى يا مصر

لواء.حمدى البطران

ذات ندوة

د. منى حلمى

أحب معرفة موعد ومكان وطريقة موتى

علي سعدة

صرخة مدينة

د.أحمد الخميسى

حماية التعليم.. تلاميذ ومدرسين

صور

مباراة فوز الأهلى على اتحاد المنستيرى فى دورى أبطال إفريقيا

لاعبو الأهلى يحيون الجمهور قبل لقاء اتحاد المنستيرى

مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي في دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تصاعد التوتر مع إسرائيل.. الأمم المتحدة تسعى لتهدئة الأوضاع فى الضفة

قنبلة موقوتة.. كيف يشكل «إيتمار بن غفير» أزمة لليمين الإسرائيلى فى الانتخابات؟

الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال متأثرًا بجراحه