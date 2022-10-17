الإثنين 17 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«سوناطراك» الجزائرية تطلق أكبر مشروع لتحلية مياه البحر

مشروع تحلية مياه
مشروع تحلية مياه البحر
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أطلقت الشركة العمومية الجزائرية الكبرى لاستغلال الموارد البترولية "سوناطراك"، أولى الاختبارات لتشغيل، واحدة من أكبر محطات تحلية مياه البحر التي تعول عليها الجزائر للمساهمة في القضاء على ظاهرة شح المياه.

وقالت الشركة الجزائرية، في بيانها، إن مشروع محطة تحلية مياه البحر بالمرسى يعد أحد المشاريع الاستراتيجية والحيوية، الذي يهدف لوضع اللبنات الصلبة لتحقيق استراتيجية صناعية حقيقية خاصة بتحلية مياه البحر في الجزائر.

وتسعى الجزائر عبر هذه الخطوة، لتوفير 12 ألف متر مكعب يوميًا عن طريق استغلال هذه المحطة كمرحلة أولية، على أن يتم تطوير المحطة في المرحلة النهائية لتصل إلى 60 ألف متر مكعب.

ويندرج هذا المشروع ضمن المخطط الإستعجالي الذي سطرته الجزائر، لمواجهة شح المياه، وذلك عن طريق إنشاء عدة مشاريع خاصة بتحلية مياه البحر، بقدرة إجمالية تتجاوز 300 ألف متر مكعب يوميًا بحلول عام 2027، وذلك عبر تشييد عدة محطات، من أجل توفير طاقة إنتاجية بسعة 150 ألف متر مكعب، تضاف إلى 280 ألف متر مكعب يَوْمِيًا  التي تنتج على مستوى 222 بئرًا.

وسيتم توسيع نطاق الاستثمار في محطات تحلية مياه البحر على مستوى 14 محافظة ساحلية، مثل وهران ومستغانم وسكيكدة وبجاية وتيزي وزو.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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