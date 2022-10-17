الإثنين 17 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حريق هائل بمحيط شركة المطاحن فى فيصل (صور)

حريق هائل بمحيط شركة
حريق هائل بمحيط شركة المطاحن فى فيصل
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شهدت شركة المطاحن بحي فصل بمحافظة الجيزة، حريقًا هائلًا، نشب في عدد من أشجار النخيل بمحيط الشركة. 

وتصاعدت ألسنة اللهب لارتفاعات عالية، شهدها الأهالي، مما أصاب المواطنين بحالة من الذعر. 

حريق هائل بمحيط شركة المطاحن فى فيصل

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا من الأهالى يفيد بنشوب حريق هائل بمحيط شركة المطاحن بمنطقة فيصل.

وعلى الفور، دفعت الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء لمحاولة إخماد الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتدادها لباقى المجاورات، وجار عملية إخماد الحريق.

حريق هائل بمحيط شركة المطاحن فى فيصل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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