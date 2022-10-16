الإثنين 17 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب بجرعة مخدرات زائدة فى القناطر الخيرية

جثة
جثة
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لقى شخص مصرعه نتيجة تعاطيه مادة مخدرة في منطقة القناطر الخيرية بالقليوبية، تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقى محمد أبو سريع رئيس مباحث مركز القناطر، بلاغاً من أحد المواطنين "قريب المتوفى"، يفيد أنه أثناء طرق الباب على منزل المتوفي، لم يفتح أحد، وبعدها قام بكثر الباب ليجد جثة المتوفى ملقاة داخل الشقة.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الوفاة نتيجة تعاطي المتوفى جرعة مخدرات زائدة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق.

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