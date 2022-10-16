الإثنين 17 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة فتاة صدمتها سيارة أعلى طريق الأتوستراد

جريدة الدستور
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أصيبت فتاة تبلغ من العمر 23 عامًا، بطريق الأتوستراد بمدخل 15 مايو جنوب القاهرة بكسور وجروح في جسدها، نتيجة دهسها بسيارة مسرعة، أثناء عودتها إلي منزلها، وجرى نقلها إلى مستشفى مدينة 15 مايو، ووضعها بغرفة الرعاية المركزة.

ورد لقسم شرطة 15 مايو، بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوصول لمستشفى مدينة 15 مايو فتاة تبلغ من العمر 23 عامًا، مصابة بكسور وجروح وسحجات بجسدها، نتيجة اصطدامها بسيارة مسرعة بطريق الأتوستراد بمدخل 15 مايو.

وبالانتقال والفحص تبين أن سيارة مسرعة يستقلها أحد الأشخاص جار تحديد لضبطه، اصطدم بالفتاة وفر هاربًا، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات، التي أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الواقعة، تمهيدًا لتفريغها لتحديد السيارة وسائقها.

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