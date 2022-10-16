الأحد 16 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 4 متهمين لاتجارهم فى المخدرات والسلاح بالقاهرة

حبس
حبس
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قررت النيابة العامة بالقاهرة حبس 4 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازتهم أسلحة نارية في القاهرة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

البداية كانت عندما كشفت تحريات رجال مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، اتجار 4 أشخاص في المواد المخدرة مُتخذين من دائرة القسم مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات؛ تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال وجودهم بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهم أسلحة نارية وكمية كبيرة من مخدر الهيروين.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وائل لطفي

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