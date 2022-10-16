الأحد 16 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائى يعاين موقع حريق جراج الهرم

حريق
حريق
ads

طلبت نيابة الجيزة، انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق اندلع داخل جراج بمنطقة الهرم في الجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، تنسيقًا مع مأمور قسم شرطة الهرم.

وتبين من الفحص والمعاينة نشوب حريق داخل غرفة بجراج أمام مقهى بعد الطريق الدائري، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق.

وتلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل أحد العقارات بشارع اللبيني فيصل وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«القاهرة الإخبارية» آخر عنقود منظومة الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

«عايش فى زمن تانى».. إعلامية تهاجم مصطفى كامل بعد وقف تصاريح مطربى المهرجانات

عودة طالبة لأسرتها بعد اختفاء 4 أشهر فى كفر شكر

مصرع مهندس سقط من الطابق العاشر بعقار تحت الإنشاء بالشرقية

«بعد إعدام الكتاكيت».. الزينى يحذر من خطورة امتلاك المربين 60% من إنتاج الدواجن

سقط من الطابق السادس.. مصرع طالب صيدلة فى جامعة الفيوم

الباز: قرارات العفو الرئاسى المتتالية دليل على استقرار البلد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

قناة القاهرة.. الطلّة حلوة

ماجد حبته

الرئيس الصينى يتعهد ويتوعد

لواء. محسن الفحام

اطمئنى يا مصر

لواء.حمدى البطران

ذات ندوة

د. منى حلمى

أحب معرفة موعد ومكان وطريقة موتى

علي سعدة

صرخة مدينة

د.أحمد الخميسى

حماية التعليم.. تلاميذ ومدرسين

ماجد حبته

إيقاظ الخلايا النائمة يعالج السرطان.. والإرهاب

صور

مباراة فوز الأهلى على اتحاد المنستيرى فى دورى أبطال إفريقيا

لاعبو الأهلى يحيون الجمهور قبل لقاء اتحاد المنستيرى

مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي في دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تصاعد التوتر مع إسرائيل.. الأمم المتحدة تسعى لتهدئة الأوضاع فى الضفة

قنبلة موقوتة.. كيف يشكل «إيتمار بن غفير» أزمة لليمين الإسرائيلى فى الانتخابات؟

الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال متأثرًا بجراحه