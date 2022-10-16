المعمل الجنائى يعاين موقع حريق جراج الهرم

طلبت نيابة الجيزة، انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق اندلع داخل جراج بمنطقة الهرم في الجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، تنسيقًا مع مأمور قسم شرطة الهرم.

وتبين من الفحص والمعاينة نشوب حريق داخل غرفة بجراج أمام مقهى بعد الطريق الدائري، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق.

وتلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل أحد العقارات بشارع اللبيني فيصل وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.