الأحد 16 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مهندس سقط من الطابق العاشر بعقار تحت الإنشاء بالشرقية

جثة
جثة
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لقي مهندس مصرعه، إثر سقوطه من الطابق العاشر بعقار تحت الإنشاء بناحية مساكن مرور الصدر بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية ، بلاغاً بمصرع المدعو "أحمد. ع. ع"، 34 عامًا، مهندس، إثر سقوطه من الطابق العاشر في منور عقار تحت الإنشاء بناحية مساكن مرور الصدر بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق.

وانتقلت على الفور قوات الشرطة بإشراف اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، إلى موقع الحادث حيث أشرفت على نقل الجثة بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الأحرار التعليمي.

وتم إخطار النيابة التى تولت التحقيق وقررت التصريح بدفن الجثة وتكثيف التحريات حول الواقعة للتأكد عما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الواقعة من عدمه.

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