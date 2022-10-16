السيسي يؤكد لعبداللطيف رشيد دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع السيد عبداللطيف رشيد، رئيس جمهورية العراق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، بأن الرئيس تقدم بالتهنئة للرئيس العراقي على نيل ثقة البرلمان واختياره رئيساً جديداً للجمهورية العراقية، متمنيًا له النجاح والتوفيق، ومؤكدًا دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق، والحرص على الاستمرار في دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات.

من جانبه، تقدم الرئيس العراقي بالشكر إلى الرئيس على هذه اللفتة الكريمة، مشيدًا بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق، ومؤكدًا حرص العراق المتبادل على دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين، والتقدير للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقى على كافة الأصعدة، وكذلك الدور المصري الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة.