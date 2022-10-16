الأحد 16 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق فى سرقة مليون جنيه من داخل شركة بالوراق

النيابة
النيابة
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تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في واقعة سرقة مليون جنيه من داخل شركة سيراميك بالوراق. 

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الوراق بلاغًا من مالك شركة سيراميك يدّعي سرقة مبلغ مليون جنيه من الشركة، وبمراجعة الكاميرات تبين أن محاسب الشركة هو من سرق المبلغ، والذي كان قد التحق بالعمل منذ أيام.

قدم صاحب الشركة صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالموظف المتهم بالسرقة، توجهت قوة وتم القبض عليه، لكن المفاجأة الكبرى عندما لم يتعرف عليه صاحب الشركة.

كشفت تحريات المباحث أن المتهم الرئيسي استغل الشبه الكبير بينه وبين أحد الأشخاص فزوّر بطاقة الرقم القومي له وأيضًا شهادة الجامعة وبعض المستندات الأخرى التي تخص شبيهه، وقدمها للشركة ثم سرق مبلغ مليون جنيه، رغم علمه بوجود كاميرات مراقبة بالشركة، ووصلت التحريات إلى أن المتهم الرئيسي اتُّهم من قبل في سرقة شركتين بنفس الأسلوب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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