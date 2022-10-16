مع بداية العام الدراسي الجديد تم توزيع منهج الرياضيات للصف الخامس الابتدائي 2023 للطلاب في المعاهد الأزهرية والخاص بالفصل الدراسي الأول، ويدرس طلاب الصف الخامس الابتدائي الأزهري منهج الرياضيات بعد تعديله من قبل المعاهد الأزهرية كما تم تعديل منهج الرياضيات للصف الخامس الابتدائي في المدارس الحكومية العادية.

توزيع منهج الرياضيات للصف الخامس الابتدائي

وازداد بحث أولياء الأمور والطلاب عن توزيع منهج الرياضيات حتى أصبحت من أكثر الكلمات بحثًا عبر جوجل، وتعرض الدستور في التقرير التالي توزيع منهج الرياضيات للصف الخامس الابتدائي 2023 للأزهر.

وكانت الإدارة العامة للتعليم الابتدائي بقطاع المعاهد الأزهرية قد أعلنت مع بداية العام الدراسي الجديد توزيع منهج الرياضيات للصف الخامس الابتدائي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي بعد تطويره من قبل الإدارة وجاء توزيعه كالتالي:

خلال شهر أكتوبر الجاري يدرس طلاب الصف الخامس الابتدائي الوحدة الأولى من الدرس 1 إلى الدرس 13 وهي القيمة المكانية للأعداد العشرية، وبها مفهومين الأول الكسور العشرية حتى جزء من الألف، والثاني جمع وطرح الكسور العشرية.

كما يدرسوا الوحدة الثانية من الدرس 1 إلى الدرس 10: العلاقات بين الأعداد، وبها مفهومين الأول التعبيرات الرياضية والمعادلات والعالم من حولنا، والثاني العوامل والمضاعفات.

ومع بداية شهر نوفمبر المقبل يدرس الطلاب في منهج الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الوحدة الثالثة من الدرس 1 إلى الدرس 7 وفيها ضرب الأعداد الصحيحة، وبها مفهومين، الأول نماذج لعملية الضرب، والثاني ضرب عدد مكون من 4 أرقام في عدد مكون من رقمين.

كما يدرسون الوحدة الرابعة من الدرس 1 إلى الدرس 7 وفيها القسمة على أعداد صحيحة، المفهوم الأول استخدام النماذج في عملية القسمة، والثاني القسمة على عدد مكون من رقمين، والوحدة الخامسة من الدرس 1 إلى الدرس 7 وفيها عمليتا الضرب والقسمة مع الكسور العشرية، والدروس السبعة في أول مفهوم عن ضرب الكسور العشرية.

منهج الرياضيات لشهر ديسمبر

ويدرس الطلاب في شهر ديسمبر باقي الوحدة الخامسة من الدرس 8 إلى الدرس 17 وفيها باقي مفهوم ضرب الكسور العشرية، ومفهوم قسمة الكسور العشرية.

كما يدرسون الوحدة السادسة من الدرس 1 إلى الدرس 7: التعبيرات العددية والأنماط.

وقبل الامتحانات التي يتم إجراؤها في شهر يناير يتم مراجعة عامة وامتحان الفصل الدراسي الأول.