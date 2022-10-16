الأحد 16 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى: المياه منذ بدء الخليقة واهبة للحياة والركيزة الأساسية لتطور الحضارة

جريدة الدستور
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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة خلال افتتاح فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه قائلا: «يسعدني أن أتحدث إليكم في افتتاح الدورة الخامسة لأسبوع القاهرة للمياه الذي تنظمه مصر وأصبح منصة فاعلة لدعم الحوار حول قضايا المياه».


وأضاف الرئيس السيسي، أن أسبوع القاهرة للمياه يحمل عنوان "المياه في قلب العمل المناخي"، وذلك في خضم نقاشات دولية تستهدف تكثيف التحرك بشأن قضايا المياه والمناخ.

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه لطالما كانت المياه منذ بدء الخليقة واهبة للحياة على كوكب الأرض والركيزة الأساسية لتطور الحضارة.

 

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