«منتجى الدواجن» يشكر الحكومة على الإفراج عن مستندات بقيمة 44 مليون دولار من بذرة فول الصويا

توجه الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بالشكر لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة ونائب وزير الزراعة والدكتور جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، لما تم باجتماع اليوم الأحد.

وتم الإفراج عن كميات من بذرة فول الصويا المخزنة بالموانئ المصرية وتقرر تكرار هذه الإفراجات أسبوعيًا؛ لتحافظ على استقرار السوق والعملية الإنتاجية والقضاء على السوق السوداء بصورة نهائية.

وقد تم الإفراج اليوم الأحد، عن مستندات بقيمة 44 مليون دولار من بذرة فول الصويا ما يعادل أكثر من 60 ألف طن وسوف تستمر الإفراجات بصورة أسبوعية لمستندات الذرة والصويا وقد أكد دولة رئيس مجلس الوزراء اهتمامه الكبير بصناعة الدواجن والحفاظ عليها والتي حققت الاكتفاء الذاتي وتمد الشعب بالبيض والدجاج.