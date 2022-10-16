الأحد 16 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تسرب غاز من شقة بالهرم دون إصابات

تسريب غاز
تسريب غاز
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تسببت حالة تسريب غاز من داخل عقار سكني بمنطقة المريوطية بالهرم في حدوث حالة من القلق والخوف اليوم بالمنطقة وتم إصلاح الكسر دون خسائر بشرية أو خطورة.

تلقى مسئول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بلاغا من الأهالي بحدوث تسرب غاز بالعقار 17 شارع المشربية المريوطية- فيصل.

وانتقلت الخدمات الأمنية تنسيقا مع قوات الدفاع المدني بالجيزة بإشراف اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية بالجيزة، والأجهزة المعنية، وبالفحص والمعاينة تبين حدوث تسرب غاز من وحدة سكنية.

تم إصلاح الكسر دون خسائر بشرية أو خطورة، وأخطر اللواء هشام أبوالنصر، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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