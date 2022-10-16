الأحد 16 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة مسن عثر عليه متوفى داخل شقته فى الهرم

جثة
جثة
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صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثة مسن عثر عليه متوفى داخل شقته بمنطقة الهرم عقب ورود تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وكشفت معاينة ضباط المباحث للشقة سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود أي إصابات ظاهرية بجسده.

وورد إخطار إلى اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من المقدم مصطفى كمال، وكيل فرقة مباحث الغرب، يفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة الهرم، بوفاة شخص داخل شقة في أحد العقارات.

وعقب الانتقال والفحص، تبين أن العقار مكون من 12 طابقًا، وأن الشقة محل البلاغ تقع بالطابق الأول، وأنها مكونة من 3 غرف مملوءة بالمخلفات والفضلات، كما تبين سلامة منافذها.

وعُثر على جثة قاطن الشقة، 56 سنة، بدون عمل، ومقيم بذات العنوان، مسجى على سريره بغرفة النوم، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهریة.

وبسؤال حارس العقار، 50 سنة، قرر أن المتوفى يقيم بمفرده، ويعاني من مرض نفسي، ولم يسبق له الزواج، ولم يتهم أحدًا بشيء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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