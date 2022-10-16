تسرب غاز داخل عقار بالعمرانية والحماية المدنية تتدخل

شهدت منطقة العمرانية حالة من القلق والخوف، بسبب حدوث تسرب غاز من أحد العقارات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بلاغا من الأهالي بحدوث تسرب غاز بالعقار 90 شارع خاتم المرسلين أمام مطلع كوبري ترسا.

وانتقلت الخدمات الأمنية تنسيقا مع قوات الدفاع المدني بالجيزة بإشراف اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة، والأجهزة المعنية، وبالفحص والمعاينة تبين حدوث تسرب غاز من وحدة سكنية.

تم إصلاح الكسر دون خسائر بشرية أو خطورة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.