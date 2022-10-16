الأحد 16 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أكتوبر 2022.. الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضى بالاسم والرقم we

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي
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لا يوجد منزل لا يحتوي على التليفون الأرضي رغم انتشار الهاتف المحمول وخلال 4 شهور في السنة يبدأ الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم we عبر الشركة المصرية للاتصالات وطرق السداد إلكترونيًا من خلال المنصات المختلفة .

وتصدر فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات عن كل ثلاثة شهور، حيث تصدر فاتورة شهر يناير، فاتورة شهر أبريل، فاتورة شهر يوليو، وأخيرًا فاتورة شهر أكتوبر.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022

ويبدأ هذا الشهر الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022 عن فترة الاستهلاك شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات.

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غرامة عدم سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022 

ويتم تطبيق غرامة عدم سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر بحسب الشركة المصرية للاتصالات، فإنها تمنح العملاء فترة سماح من اليوم 15 أكتوبر وحتى يوم 14 نوفمبر فترة سداد فاتورة التليفون الأرضي، وبعد انقضاء هذه المدة يتم تحويل الخط الأرضي إلى استقبال المكالمات فقط، وذلك لمن لم يقم بسداد الفاتورة وذلك تباعاً، وبعد يوم 14 ديسمبر المقبل، سيتم فرض غرامة مالية لمن تخلف عن دفع فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2022. 

 

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الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي عبر الشركة المصرية للاتصالات 

يتم الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الرقم وعبر موقع الشركة المصرية للاتصالات https://billing.te.eg/ar-EG، يتم ادخال كود المنطقة في الخانة المحددة له وإدخال رقم التليفون الأرضي، ثم الضغط على عرض الفواتير.

فاتورة التليفون الارضي موقع الشركة المصرية للاتصالات

ينتقل بك الموقع إلى صفحة أخرى تحتوي على قيمة فاتورة شهر أكتوبر 2022، في حال الرغبة في السداد اضغط على سداد، ثم ادفع، وذلك بخصوص طريقة السداد الإلكتروني.

كما يمكن سداد فاتورة التليفون نقديًا من خلال فوري يمكنك التوجه إلى أقرب مكان لديه خدمات فوري ودفع فاتورة التليفون الأرضي فوري خلال دقائق، وهي الطريقة الشائعة التي أصبح يلجأ لها نسبة كبيرة من المواطنين.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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