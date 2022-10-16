كيف يمكن الحصول على بشرة صحية وحيوية خلال فصل الشتاء؟

يحتار العديد من الفتيات في الحصول على بشرة صحية وحيوية والتخلص من البهتان الخاص بالبشرة، في فصل الشتاء، لذا يوجد العديد من النصائح تقدمها خبيرة التجميل أميرة خاصة بالبشرة الدهنية لعدم المعاناة من مظهرها غير الحيوي خاصة بعد إزالة الماكياج.

لا بد من اختيار المنتجات التي تخص نوعية البشرة، سواء كان المرطب أو الغسول أو التونر، جميعها للبشرة الدهنية حتى نحصل على التأثير المطلوب.

كثير من الفتيات يبتعدن عن استخدام المرطب للبشرة الدهنية، سواء في الصيف أو الشتاء، لإنتاجها الزيوت الطبيعية، وهذا اعتقاد خاطئ فلا بد من استخدام المرطب للبشرة الدهنية.

استخدام غسول خالٍ من العطور هو الاختيار المناسب.

لا تنس اليدين في الترطيب المستمر لتعرضها لمزيد من أعراض الجفاف بشكل مستمر مع ارتداء قفازات في حالة غسل الأطباق أو التنظيف.

التقليل من استخدام المواد الكحولية، أي لا ينصح باستخدام التونر والغسول في آن واحد.

ارتداء الملابس القطنية المريحة يحافظ على البشرة من الاسمرار ومن الاحتكاك.

لا تنس شرب كمية كافية من الماء لا يقل عن 3 لترات مياه في اليوم الواحد مع الحفاظ على ترطيب الجسم بالمشروبات والأغذية ذات الأوراق الخضراء.

عند استخدامك مقشرًا للبشرة عليك استخدام مقشر من مواد طبيعية كالسكر مع البن والعسل.

استخدام كريم واقٍ للشمس أمر ضروري ولا غنى عنه في الشتاء، وعند تعرضك للشمس عليك تكراره كل ساعتين.

يمكن استخدام زيت الزيتون وزبدة الشيا في الحصول على ترطيب مناسب للبشرة، ويعتبر أيضًا الغذاء من الأمور الهامة للغاية، فهذا جميعه ينعكس على بشرة صحية بالطبع في النهاية، كالاعتماد على الجرجير والبنجر والعديد من الأغذية المليئة بالفيتامينات، والحفاظ على عادات صحية مثل النوم الجيد ما لا يقل عن 8 ساعات.