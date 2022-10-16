ما السن المناسبة لعمليات التجميل ومتى تلجأ الفتاة لها؟

يراود العديد من الفتيات سؤال السن المناسبة لعمليات التجميل، فيوجد العديد منهن يرغبن في خوض تجربة عملية التجميل وهناك من يجد في هذا الأمر سببا في تغيير حياته بالكامل في حالة وجود مشكلة ما لا يمكن حلها إلا جراحيًا وتدخل جراحين التجميل لاستعادة الثقة بالنفس مرة أخرى وما بين هذا وذاك يجيب الدكتور محمد الغلبان، إخصائي جراحة التجميل، على تساؤل الوقت المناسب لهذه العمليات ونصائح عامة في هذا المجال.

لا يجب إجراؤها في عمر صغير مثل عمليات تجميل وترميم الأنف، ويعد السن المناسبة لعمليات التجميل وفي الأنف هو سن 18 وما فوق يمكن لكل المرضى الخضوع لعمليات تجميل وترميم الأنف.

عادة يتم إجراء عملية تجميل الأنف فقط عندما تتوقف عظام الوجه عن النمو، ومن المستحيل الخضوع لها في عمر صغير لأن الجلد "يلف" بشكل أفضل من الجلد الأكبر سناً، إذاً لا ضرورة لتأخير العملية إذا لم تكوني راضية عن أنفك.

أما العمليات الأكثر جدية كعمليات شد الجبين وشد العيون وشد الوجه والرقبة فيقول الأطباء إن السن المناسبة لعمليات التجميل لها بعد سن 35 أو 40 وما فوق.

وفيما يخص عمليات ترميم الثدي، سواء بالتكبير أو التصغير أن معظم المرضى التي تتراوح أعمارهم بين 25 و28 عاماً يخضعن لهذه العملية.

معظم الأطباء يرفضون إجراء عملية تكبير الثدي للفتيات دون سن 18 لأنه من المهم الانتظار حتى يتوقف الثدي عن النمو، سن الخمسين هو الحد الأعلى لإجراء هذه العملية .

السن المناسبة لإجراء عملية شد البطن وشفط الدهون بعد أن تكوني قد أنجبت طفلك الأخير، لأن الحمل يجعل العملية غير مجدية، لأن بطنك ستمتد مرة أخرى.

كما أن شد البطن هو الملاذ الأخير للنساء اللواتي أنجبن عدة أطفال، لذلك يفضل عدم إجراء هذه العملية على أي شخص أكبر من 60 عامًا ، ونادراً ما يكون ذلك لأي شخص أقل من 35 عامًا.