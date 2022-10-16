السيطرة على حريق شقة بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق شب بشقة سكنية دون إصابات، بمحافظة الفيوم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا بنشوب حريق بشقة سكنية خلف مسجد ناصر بمدينة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثاني.

وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتبين عدم وقوع إصابات في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.