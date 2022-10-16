مصرع 3 وإصابة 10 فى تصادم سيارتين بالمنيا

لقى 3 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 10 آخرون بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكى بالطريق الزراعي بالقرب من مركز سمالوط بالمنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص تحمل رقم «ن ا د 9674» بسيارة ملاكي على الطريق الزراعي، أمام قرية إطسا.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين ميكروباص وسيارة ملاكى ناحية قرية إطسا التابعة للمركز، وتم فرض كردون أمني، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين تم نقلهم لمستشفى سمالوط التخصصي.

وكلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أحمد راشد مهدي، رئيس المركز، للانتقال على الفور لتفقد موقع الحادث ومتابعة المصابين بالمستشفى والاطمئنان عليهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.