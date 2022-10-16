تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.. وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح مهرجان أطفال العالم في نسخته الثالثة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم السبت بمسرح الوزارة، حفل افتتاح مهرجان أطفال العالم في نسخته الثالثة بمشاركة 23 دولة وفرق مصرية، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والذي تُنظمه الإدارة المركزية لتنمية النشء – الإدارة العامة للبرامج والأنشطة بالوزارة في الفترة من 15-21 أكتوبر الجاري بالقاهرة وبمشاركة 23 دولة من مختلف دول العالم، وذلك في إطار استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف باتفاقية المناخ، بحضور لفيف من قيادات الوزارة وسفراء الدول والفنانين والمثقفين والأدباء وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والإعلاميين.

بدء الحفل بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ثم طابور عرض للدول المشاركة، وكلمات ترحيبية للسيد الوزير الدكتور أشرف صبحي، وعزة الدري رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، ومجموعة من الفقرات الفنية والغنائية والإستعراضية لفرق الدول المشاركة، ثم استعراض فرحة مصر للفنانة القديرة صفاء أبو السعود، واستعراض من قلب الدنيا وبلدنا الحلوة، إخراج الحفل لعمرو عجمي.

في كلمته، قال الدكتور أشرف صبحي : "أرحب بكم جميعًا من مختلف دول العالم والسادة السفراء والنواب والإعلاميين والشخصيات العامة ونواب تنسيقية الأحزاب والسياسيين وشباب الأحزاب وشركاء الوزارة ورؤساء الوفود المشاركة في بلدكم الثاني مصر، ونؤكد أن الدولة المصرية تفتح ذراعيها لكل دول العالم، نهتم بشكل كبير جدًا بقطاع الطلائع مع قطاعات شباب في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس ودولة رئيس الوزراء".

واستكمل وزير الشباب والرياضة كلمته قائلًا : "شاهدنا صباح اليوم سويًا ديفيله أطفال العالم من قلب أحد المشروعات القومية، يُعد رسالة سلام وليشاهدوا قمة الإنجاز والإعجاز لأكبر المشروعات التى تمت على أرض الواقع، ونسعي في وزارة الشباب والرياضة دائمًا لتسليط الضوء علي الفعاليات والأنشطة في مختلف المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وسعادتي غامرة بالتطوير الذى ظهر علي كورنيش النيل وأصبح يضاهى أفضل مناطق التنزه في العالم".

وأشار وزير الشباب والرياضة إلي أن مهرجان أطفال العالم يُعد واحدًا من أهم المناسبات التى يتم تنفيذها لهذه المرحلة العمرية، فضلًا عن عدد المشاركين والدول الحريصة على المشاركة بالمهرجان، حيث شهدت فعاليات المهرجان في السنوات الماضية ردود فعل إيجابية فى مختلف وسائل الاعلام العالمية خاصة فيما يتعلق برسالة السلام من اطفال العالم والتى تم بثها من مصر.

وتحدثت عزة الدري رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، عن الفن ودرجة تأثيره في الأفراد والشعوب ومدي تحريره لهذه الشعوب من حدود الزمان والمكان، متمنيًة دوام التوفيق والإستمتاع للوفود المشاركة بالبرنامج السياحى الترفيهى، الذي يتضمن زيارة أهم المعالم الأثرية ومنها الأهرامات والمتحف المصري والمتحف القومى المصري، لقاء مع الوزير بمبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذ ورش عمل توعوية و تفاعلية خاصة بالتغيرات المناخية، وإقامة عروض فنية فلكلورية بالمنشآت الشبابية والرياضية وعروض فنية بالمدارس الخاصة والإنترنشونال والحكومية، ويُختتم المهرجان فعالياته بالمتحف القومى للحضارات.

ويُشارك بالمهرجان في نسخته الثالثة طلائع 23 دولة "روسيا، أرمينيا، ليتوانيا، رومانيا، الهند، الأردن، بلغاريا، صربيا، فلسطين، إيطاليا، سوريا، سريلانكا، اليونان، أندونيسيا،السودان، باكستان، الكاميرون،العراق، اليابان، ليبيا، موريشيوس، بيرو، إسبانيا"، ومشاركة الفرق المصرية من محافظات الإسكندرية، بورسعيد، دمياط، الإسماعيلية، القاهرة، الجيزة، شمال سيناء، أسوان، المنيا، وجنوب سيناء).

جدير بالذكر أن المهرجان يهدف إلى تقديم رسالة لرفع الوعي بالتغيرات المناخية، ومشاركة الأطفال في الأحداث العالمية، والتواصل الفكري بين أطفال العالم بمختلف هوياتهم.