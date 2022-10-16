الأحد 16 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الأمريكية: إيران مسؤولة عن سلامة الأمريكيين المحتجزين فى سجن إيفين

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
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علقت وزارة الخارجية الأمريكية على الحريق الذي اندلع في سجن إيفين الإيراني، وقالت إن إيران مسؤولة عن سلامة الأمريكيين المحتجزين هناك.

 

علقت وزارة الخارجية الأمريكية على الحريق الذي اندلع في سجن "إيفين" الإيراني، وقالت إن إيران مسؤولة عن سلامة الأمريكيين المحتجزين هناك.

 

وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس في تغريدة على "تويتر": "نتابع التقارير الواردة من سجن إيفين ونحن على اتصال مع السويسريين".

 

وأضافت أن "إيران مسؤولة عن سلامة الأمريكيين المحتجزين في سجن إيفين"، مطالبة بإطلاق سراحهم على الفور.

 

وفي وقت سابق، قال مسؤول أمني رفيع المستوى في تصريح لوكالة "إرنا" مساء السبت إن الجناح الخاص بالبلطجية في سجن ايفين شهد اضطرابات ونزاعا بين السجناء تطور إلى مواجهات مع السجانين.

 

وبحسب المسؤول الأمني، أشعل البلطجية النار في مستودع ملابس السجن، ما أدى إلى اندلاع حريق.

 

وأضاف: "الوضع الأمني الآن تحت السيطرة تماما ورجال الإطفاء يحاولون السيطرة على النيران".

 

وصرح بأنه تم فصل العناصر المتورطة في الحادث عن السجناء الآخرين.

 

ووثقت مقاطع فيديو نشرها نشطاء ومغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم السبت، دخانا يتصاعد من سجن إيفين بالعاصمة الإيرانية طهران

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