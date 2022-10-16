الأحد 16 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«كانت خطأ».. بايدن يعلق على خطة تراس «الأولى»

بايدن
بايدن
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لم يكن الشخص الوحيد الذي كان يرى أن الخطة الاقتصادية الأصلية لرئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، والتي أدت إلى انخفاض حاد في قيمة الجنيه، خطأ.

وأضاف في ولاية أوريجون: "لم أكن الوحيد الذي كان يرى أنها كانت خطأ"، وامتنع البيت الأبيض عن التعليق على مشاكل تراس.

وأقر وزير الخزانة البريطاني الجديد، جيريمي هانت، اليوم السبت بالأخطاء التي ارتكبها سلفه وألمح إلى أنه قد يلغي الكثير من خطط خفض الضرائب لرئيسة الوزراء المحافظة ليز تراس من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد بعد أسابيع من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية.

وحذر هانت، الذي تم تعيينه الجمعة ليحل محل كواسي كوارتنج كوزير للخزانة في إدارة تراس، من قرارات صعبة قادمة، وقال إن الضرائب قد ترتفع ومن المرجح أن تتقلص ميزانيات الإنفاق العام في الأشهر المقبلة.

وأقالت تراس كوارتنج، الجمعة، وتخلت عن تعهدها بإلغاء زيادة مخططة في ضريبة الشركات لدى سعيها للتمسك بموقعها بعد ستة أسابيع فقط في المنصب.

وأصرت تراس، وهي مؤمنة بالسوق الحرة، في السابق على أن خطط تخفيض الضرائب هي ما تحتاجه بريطانيا لتعزيز النمو الاقتصادي.

لكن الميزانية المصغرة التي كشفت عنها هي وكوارتنج قبل ثلاثة أسابيع، والتي وعدت فيها بتخفيضات ضريبية بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار) دون توضيح كيفية تحمل الحكومة كلفتها، تسببت في انهيار الأسواق والجنيه الاسترليني وتركت مصداقيتها على المحك.

كما تعرضت السياسات، التي تضمنت خفض ضريبة الدخل لذوي الدخل المرتفع، لانتقادات واسعة كونها لا تقدر المخاوف في ظل أزمة غلاء المعيشة في بريطانيا.

اعترفت بأخطائها

وقال هانت إن تراس تعترف بأخطائها وستقوم بتصحيحها، وأضاف: «كان من الخطأ خفض أعلى معدل للضريبة لأصحاب الدخل المرتفع في وقت يتعين علينا فيه أن نطلب تضحيات من الجميع لتجاوز فترة صعبة للغاية».

وتابع: «كما كان من الخطأ السير دون رؤية والإعلان عن تلك الخطط دون طمأنة المواطنين من خلال التزام مكتب مسؤولية الميزانية بأنه يمكننا في الواقع تحمل تكاليفها، فينبغي علينا أن نظهر للعالم أن لدينا خطة تضيف ماليًا».

وأشار هانت أيضًا إلى أن الضرائب يمكن أن ترتفع و «سيكون الأمر صعبًا»، وقال: «لن يرتفع الإنفاق بالقدر الذي يريده الناس وسيتعين على جميع الإدارات الحكومية إيجاد المزيد من الكفاءات أكثر مما كانت تخطط له، ولن يتم تخفيض بعض الضرائب بالسرعة التي يريدها الناس».

يشار إلى أن هانت، الذي ترشح مرتين لزعامة حزب المحافظين، هو مشرع متمرس عمل سابقًا في مناصب حكومية عليا منها منصب وزير الخارجية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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