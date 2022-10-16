ذا روك يروج لأحدث أعماله «Black Adam» بلقطات من الفيلم

روج النجم العالمي دوين جونسون " ذا روك" لأحدث أفلامه الذي يحمل اسم "Black Adam".

ونشر “ذا روك” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيديو لبعض أحداث الفيلم يظهر لقطات من أحداث الفيلم وكتب عليه: "احصل على تذاكر لك الآن احجز أونلاين، واحصل على مقعدك المفضل في مسرحك المفضلة".

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وكان قد حضر الممثل دوين جونسون بطل فيلم Black Adam العرض الأول للفيلم، وظهر ببدله ذات لون أحمر فاتح ليخطف الأنظار له، وبجانب دوين حضر طاقم عمل الفيلم والذى يضم الممثل بيرس بروسنان، وألديس هودج، ومو عامر، ومروان كنزاري، ونوح سنتينيو، وسارة شاهي وكوينتيسا سويندل.