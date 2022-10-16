الأحد 16 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات فى العثور على جثة موظف بالمعاش فى شقة بالهرم

جثة
جثة
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كشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة الهرم في واقعة العثور على جثة موظف بالمعاش في شقة بمنطقة منشية البكاري أنه لا توجد شبهة جنائية.

 

كانت منطقة منشية البكاري التابعة لدائرة قسم شرطة الهرم قد شهدت واقعة مأساوية، عندما اشتم الجيران رائحة كريهة خارجة من داخل شقة بأحد العقارات، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية، التي كشفت وفاة موظف بالمعاش داخل الشقة.

 

البداية بتلقي اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الغرب، أن قسم شرطة الأهرام ورد إليه بلاغ من عمليات النجدة بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بمنشية البكاري، دائرة القسم.

 

بالانتقال والفحص تبين أن العقار مكون من 3 طوابق وعثر بأحد الغرف على جثة قاطنها يبلغ من العمر 68 عامًا بالمعاش مقيم بمفرده في حالة تعفن وتحلل وتبين سلامة منافذ الغرفة.

 

وفقًا لما توصلت إليه التحريات أن أسرة المتوفي كان آخر رؤيـة له كـانـت يـوم الإثنين الماضي واليوم عند حضورهم للاطمئنان عليه تبين وفاته وأوضحوا أنه كان يعاني من أمراض السكر والضغط والالتهاب الرئوي، ولا يتهمون أو يشتبهون في وفاته جنائيا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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