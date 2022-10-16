الأحد 16 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة حارس عقار لقى مصرعه صعقا بالكهرباء فى العمرانية

جثة
جثة
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صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثة حارس عقار لقي مصرعه، عقب تعرضه لصعق كهربائي من إحدى الوصلات بموتور المياه، أثناء نزحه كمية من المياه المتراكمة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

 

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اخطارا من العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب، مفاده تلقيه بلاغا من الأهالي بوفاة حارس عقار مقيم دائرة القسم، صعقا بالكهرباء.

 

على الفور أمر بانتقال المقدم أحمد ماهر والقوة المرافقة له، وبالفحص، تبين تواجد جثمان المتوفي حارس العقار 31 سنة، مسجى على سرير غرفته، مرتديا كامل ملابسه، ولا توجد به إصابات ظاهرة.

 

بسؤال شقيقه 37 سنة عامل ومقيم دائرة القسم، قرر أنه أثناء قيام شقيقه بالنزول للبدروم العقار لنزح كمية من المياه المتراكمة، تعرض لصعق كهربائي من إحدى الوصلات بموتور المياه المتواجد بالبدروم ما أدى إلى وفاته، ولا يتهم او يشتبه في وفاته جنائيا، وبسؤال صاحب محل منظفات بذات العقار، أيد ما جاء بالفحص.

 

تحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة.

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