غدًا.. أولى جلسات محاكمة «عريس الإسماعيلية» أمام الجنايات

تنظر محكمة جنايات الإسماعيلية غدًا الأحد، أولى جلسات محاكمة عريس الإسماعيلية "عبدالله أ."، المتهم بالاعتداء على زوجته "مها محمد"، بالضرب واحتجازها في المنزل حوالي أسبوعين.

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهم للجنايات فى الواقعة بعد البلاغ الذى تقدمت به الزوجة، وأكدت النيابة فى بيانها أن المتهم احتجز زوجته بمسكن أحد ذويه وقيد حريتها وأحدث عمدًا إصابات في جسدها، وبسؤال والد المجنى عليها شهد باستغاثة نجلته به فور وصوله لمسكنها، والكائن به مسكن شقيق زوجها، وخرجت من شرفة مسكن الأخير مستغيثة به من تعدي زوجها عليها.

وتقدمت الزوجة ببلاغ أكدت فيه تعرضها للضرب المتكرر عدة مرات من زوجها وإصابتها بجروح وكدمات ونزيف فى العين؛ وعليه ألقت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية القبض على الزوج وأحيل للنيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.