السبت 15 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«النقد الدولى»: الانتهاء من التفاوض مع مصر للحصول على القرض.. والإعلان قريبًا

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
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وافق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية، على الانتهاء من عملهما للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء قريبًا جدًا.

وأصدر جيري رايس، مدير الاتصالات في صندوق النقد الدولي، اليوم البيان التالي بشأن مصر، موضحًا أن خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية، أجروا مناقشات شخصية مثمرة للغاية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأحرزوا تقدمًا كبيرًا في جميع السياسات.

قال البيان إن مسار الضبط المالي المستمر الذي سيحمي القدرة على تحمل الدين العام، ويضمن انخفاضًا ثابتًا في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط والسياسات المالية الإضافية والسياسات الهيكلية ذات الصلة، التي من شأنها توسيع شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفًا، وتحسين تكوين الميزانية، وتعزيز الشفافية المالية.

وأضاف البيان، أن السياسات النقدية وأسعار الصرف التي من شأنها أن تثبت توقعات التضخم، وتحسن انتقال السياسة النقدية، وتحسن أداء سوق الصرف الأجنبية، وتعزز مرونة مصر الخارجية ستمكن مصر من إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي بشكل تدريجي ومستدام.

وتابع البيان أن تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي الشامل للسلطات سيعزز تدريجيًا القدرة التنافسية للاقتصاد، ويقلل من دور الدولة في الاقتصاد، ويكافئ ساحة التعامل مع القطاع الخاص، ويحسن مناخ الأعمال.

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