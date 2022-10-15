مدير صندوق علاج الإدمان ينتقد احتفال لاعب الأهلى بهدفه فى المنستيرى

نشر الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بوست عَلى صفحته الشخصية "فيسبوك"، منتقدًا ما قام به اللاعب أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي، قائلًا: "احتفال غير موفق يا عبدالقادر"، منتقدًا احتفال اللاعب بهدفه في شباك الاتحاد المنستيري بعدما ظهر اللاعب بنشر صورة له ويظهر بضرب حقنة كمتعاطٍ في الوقت الذي يفترض بأن يكون اللاعب قدوة للشباب.

في الوقت الذي يقوم فيه النجم العالمي محمد صلاح كسفير لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وعمل حملات توعوية تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات"؛ لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.