السبت 15 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المؤبد لمتهم باستعراض القوة وحيازة سلاح في سوهاج

حبس
حبس
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أصدرت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم السبت، حكما يقضي بمعاقبة متهم باستعراض القوة وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص واستعراض القوة على رجال الشرطة في دائرة مركز جرجا بالسجن المؤبد.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام ٢٠٢٢بدائرة مركز جرجا عندما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة إحراز سلاح ناري "بندقية آلية" بدون ترخيص واستعراض القوة مع ضباط الشرطة وقام بإطلاق النار من بندقية آلية ،وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

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