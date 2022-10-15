سيد الوكيل يكتب: المأزق النقدى والخروج منه

من الخطأ أن نلقي باللوم على الأكاديميات (الجامعات) بشأن تراجع المشهد النقدي. فدور الجامعة تعليمي، بالأساس، وثمة تاريخ عالمي لهذا التراجع.

لقد عرف الأدب النقد العلمي مع الحداثة في نهاية القرن التاسع عشر، واستمر حتى منتصف العشرين، فأنتج العقل العلمي ما يعرف بنظريات الأدب والنقد بداية من الشكلانية الروسية إلى ما بعدها..

قرن كامل من الزمان تسيطر فيه النظريات وتتابع النظرية وراء الأخرى. ربما كانت الخطيئة الوحيدة هي استسلام النقد للعقلانية العلمية، ثم فرضها على خطاب فني جمالي وتخيلي وإبداعي، فالإبداع منتج حدسي لا يخضع للتفكير العلمي ولا المنطق العقلي.

هذا ما انتبه إليه منظرو ما بعد الحداثة في منتصف القرن الماضي، فبدأت رحلة التفكيك عند دريدا، بنقد المقولات الكبرى، والنظريات التي اتشحت باليقين. التفكيكية ليست نظرية نقدية كما يردد البعض، بل هي نهج احتجاجي على قداسة النظرية، ووظيفتها تفكيك النظريات والمقولات الكبرى التي تحولت إلى ما يشبه الأساطير، ويتم التفكيك ليس بنفيها، بل بالتمركز فيها، وفضح تناقضاتها. ونتيجة لذلك، فقد انتهت النظريات إلى مجموعة من الأفكار والمقولات الصغرى.

التفكيك، زعزع رسوخ أكبر نظريات النقد (البنيوية) حتى أصبحت الآن من الماضي. هذا الانزياح لقدسية العقل العلمي، مهد لما بعد الحداثة، التي جعلت اللايقين شعارها. بما يعني أن كل الاحتمالات واردة في علاقة الإنسان بالأدب. لقد سمح هذا التصور بمستويات نقدية لا نهاية لها، ومع انتشار الإنترنت، أصبح كل من هب ودب يستطيع أن ينصّب نفسه ناقدًا، وأن يقول رأيًا بغير علم ولا حدس ذاتي. وتراوح المشهد النقدي بين نقيضين: الأول إعلامي انطباعي ودعائي، والثاني نظري وتعليمي بالأساس، ومع الوقت اتسعت المسافة بين النقيضين، وأصبح كل منهما يغني في وادٍ، ولا يسمعهما غير سكانه.

إيماني الشخصي بأن لا شيء في الفن يموت، وإنما هو حاضر مستمر تتواشج فيه العلاقات والجهود وتتجدد، يجعلني أنظر إلى نظريات الأدب بوصفها أساسًا لا يمكن تجاهله، ولكنها ليست شريعة سماوية ولا أيديولوجيا لنتعبد ونتمسك بحرفيتها. فعلينا الإفادة منها وتطويرها وتجاوزها في نفس الوقت. لقد وعيت هذا منذ البداية فدرست كل نظريات الأدب، قبل أن أقدم نفسي ناقدًا، لكني حافظت على المبدع الداخلي في نفس الوقت. أؤكد أن هذا الدمج بين ذات الناقد والمبدع في آن، هو المخرج الوحيد من أزمة النقد. لهذا فعلى الناقد أن يكون مبدعًا، وقارئًا جيدًا للأدب. صحيح أن بعض الأكاديميين يكتفون بدور الأستاذ المعلم، لكنها تظل مجرد وظيفة.

لكن الظاهرة التي أراقبها باهتمام، هي سطوع أجيال جديدة من النقاد، أكاديميين، وغير أكاديميين، ولكنهم نالوا قدرًا مع المعارف النظرية المتوفرة على الإنترنت، ويمكنهم ردم الحفرة الواسعة بين النقيضين الإعلامي والمدرسي. بما يعني أن النقد يجدد نفسه. ويعد بالكثير. فقط عليهم أن يتحدوا في نسق نقدي وخطاب متجدد، ويعلنوا عن أنفسهم في رابطة نقدية متكاملة.

لدينا حالة بمثابة موعظة، فعندما أُطلقت مقولة زمن الرواية، همشت القصة القصيرة تمامًا. لكن هذا لم يقض عليها، بل أعطاها فرصة لتراجع مأزقها، وتبدأ من جديد، وهذا واضح الآن على بعض المواقع الإلكترونية، منها موقع صدى (ذاكرة القصة المصرية) ويتأكد بصدور مجموعات قصصية متميزة لشباب مبتدئين، ومع ذلك يملكون وعيًا مختلفًا بفنون السرد القصصي. الآن.. نتذكر مقولة زمن الرواية بالرحمة والمغفرة.

والعظة تكمن في أن تجاور الفنون وتعددها، يعني إمكانية التفاعل فيما بينها، ومن ثم تغذي بعضها بعضًا. نحن في زمن التفاعلية، ولن تقوم الرواية في غياب القصة، ولن تصمد القصة في غياب الرواية.

ونفس الأمر: لن يقوم نقد بدون إبداع، ولن يتطور إبداع بدون نقد.

والخلاصة: على المبدعين أن يعرفوا شيئًا عن تاريخ الأدب واتجاهاته وتطوره، أي يكونون على صلة بالتاريخ النقدي. أشعر باليأس والأسى، عندما أنشر قصة فيتجاوب معها الكثير، وأنشر رؤية نقدية لا يقرأها غير المكتوب عنه. إن قطيعة المبدع للنقد خطيئة يدفع ثمنها دون أن يدري. وفي المقابل، على الناقد أن يكون ملتحمًا بالمشهد الإبداعي، ويكون جزءًا منه. أما إذا اكتفى بدور الأستاذ الجامعي، فهذا دور تعليمي مقدر، ولكن لا علاقة له بالنقد ولا بالإبداع. فقط يقف عند حدود آليات المنح والمنع للشهادات والدرجات العلمية.

