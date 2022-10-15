السبت 15 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المؤبد لقاتل خالته فى سوهاج

قتل
قتل
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عاقبت محكمة جنايات سوهاج في حكمها الصادر بتاريخ اليوم السبت، قاتل خالته بقصد سرقتها في جرجا بالسجن المؤبد.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام ٢٠٢١ بدائرة مركز جرجا عندما تلقى رئيس مباحث مركز جرجا بلاغًا بمقتل المجنى عليها داخل مسكنها متأثرة بإصابتها بطعنات فى الجسد، وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات عن أن المتهم نجل شقيقتها وراء ارتكاب الواقعة، حيث حاول سرقتها وقام بقتلها بسكين كان بحوزته وفر هاربًا، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

القبض على المتهم في جرجا وراء ارتكاب الواقعة محكمة جنايات سوهاج محكمة الجنايات الحكم على قاتل خالته

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