وزارة الرياضة تشارك في قمة الشباب الإفريقي برواندا

شاركت وزارة الشباب والرياضة للمرة الأولى في فعاليات القمة الخامسة للشباب الإفريقي "YouthConnektAfrica"، والتي نظمتها حكومة دولة رواندا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، خلال الفترة من (12-15) أكتوبر الجاري، بالعاصمة كيجالي تحت شعار "تسريع الاستثمار في الشباب".

حضر فعاليات القمة مصطفى عز العرب، رئيس الأداء التنفيذي لوحدة السياسات بمكتب الوزير، ممثلاً عن وزارة الشباب والرياضة.

وأقيم حفل افتتاح القمة بمشاركة 10 آلاف شاب من 28 دولة أفريقية، بحضور بول كاجاما رئيس دولة رواندا، وريغاثي جاشاغو نائب رئيس جمهورية كينيا، ولفيف من وزراء الشباب وممثلي الحكومات بالدول الأفريقية.

ووجه الرئيس الرواندي حديثه إلى الشباب الأفريقي قائلاً: "أنت كشخص، أنت تختار ما هو الشخص الذي تريد أن تكون وما هو المجتمع الذي تريد أن تكون جزءًا منه، وأنت تختار كيف تلعب دورًا في ذلك، يجب أن تلعب دورًا فيما تصبح، وذلك من خلال ما تتعلمه وتقرأه وتكتسبه من الاستماع إلى الآخرين".

وتهدف هذه النسخة الخامسة من قمة YouthConnekt Africaإلى تقديم المزيد بقوة هذا العام، بناءً على قوتها الفريدة من نوعها، والمحادثات الثرية، وسياسات التأثير والاستثمارات التي تم إجراؤها لاستمرار تنمية الشباب في جميع أنحاء القارة، من خلال سلسلة من الجلسات العامة والموائد المستديرة والمحاضرات الرئيسية والأنشطة الأخرى.

وقدمت القمة هذا العام عدة موضوعات أهمها "الطريق إلى COP27، وخطاب الشباب من أجل السلام، وإعادة تصور الأعمال للصناعة الثقافية والإبداعية والاقتصاد الرياضي في إفريقيا، والقفز إلى العصر الرقمي.

وخلال المؤتمر، شارك الشباب من جميع أنحاء إفريقيا في مناقشات المائدة المستديرة، لتطوير ورقة سياسات تحتوي على أصوات الشباب الأفريقي بشأن أزمة المناخ والاستجابة القارية، من خلال المشاورات مع 20 ناشطا أفريقيا في مجال المناخ بعنوان "الانتقال العادل لنكون أكثر مرونة وشمولية مستقبل مستدام لأفريقيا" لعرضه في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ.