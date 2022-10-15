السبت 15 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الفريق أسامة عسكر يشهد بيانًا عمليًا لمنظومة تأمين كيميائى بالمنطقة المركزية

الفريق أسامة عسكر
الفريق أسامة عسكر يشهد بيانًا عمليًا لمنظومة تأمين كيميائى
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شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بياناً عملياً لأنسب أسلوب لتنفيذ أعمال التأمين الكيميائي للقوات على كافة المستويات لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية، باستخدام أحدث أساليب التأمين الكيميائي المتطورة، في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

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الفريق أسامة عسكر يشهد بيانًا عمليًا لمنظومة تأمين كيميائى

بدأ البيان بكلمة اللواء أ.ح طارق الشاذلي قائد المنطقة المركزية العسكرية، حيث أكد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث كافة أسلحتها وتخصصاتها وأن رجال المنطقة المركزية العسكرية محافظون على الاستعداد القتالي العالي بما يمكنهم من تحقيق كافة المهام التي توكل إليهم.

وأعقب ذلك تنفيذ مراحل البيان العملي وعرض لملخص خطة تنفيذه، تلا ذلك التوجيه التكتيكي وأوضاع القوات داخل البيان والمرور على المعدات وفرض الموقف التكتيكي.

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الفريق أسامة عسكر يشهد بيانًا عمليًا لمنظومة تأمين كيميائى

وفي نهاية البيان، نقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لكافة العناصر المشاركة بالبيان، مشيداً بالأداء الراقي للعناصر المشاركة في تنفيذ المهام.

كما ناقش عدداً من القادة والضباط المشاركين بالبيان في الأسلوب الأمثل لتنفيذ كافة الإجراءات، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم.

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الفريق أسامة عسكر يشهد بيانًا عمليًا لمنظومة تأمين كيميائى



حضر إجراءات البيان عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية.

May be an image of 9 people, people standing and outdoors
الفريق أسامة عسكر يشهد بيانًا عمليًا لمنظومة تأمين كيميائى
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الفريق أسامة عسكر يشهد بيانًا عمليًا لمنظومة تأمين كيميائى

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