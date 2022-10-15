السبت 15 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سيناتور أمريكى: بايدن قد يعلق مبيعات الأسلحة للسعودية

بايدن
بايدن
ads

قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور كريس كونز، إنه من المرجح أن يعلق الرئيس جو بايدن مبيعات أسلحة جديدة للسعودية، في خضم خلاف قائم بين واشنطن والرياض بشأن قرار خفض إنتاج النفط.

 

وقال كونز وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية والمخصصات في مجلس الشيوخ، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الجمعة: "أعتقد أن كلا من الإدارة الأمريكية ومجلس الشيوخ سيتخذان إجراءات، وأحد الإجراءات الأكثر ترجيحا هو تعليق أي مبيعات أسلحة في المستقبل إلى السعودية".

 

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل إدارة بايدن تصعيد حربها الكلامية ضد الرياض، على خلفية دعم السعودية خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا.

 

وأمس الخميس، كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن بلاده ستراجع تداعيات قرار منظمة "أوبك+" بقيادة السعودية خفض إنتاج النفط على علاقات واشنطن والرياض.

 

وفي السياق، صنف البيت الأبيض قرار منظمة "أوبك +" بأنه "يرقى إلى مستوى الدعم المعنوي والعسكري" للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

 

ونفت السعودية، الأربعاء، الاتهامات بأن قرار خفض إنتاج النفط ناتج عن دوافع سياسية.

 

وفي 5 أكتوبر الجاري، أعلن تحالف "أوبك +" خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا بداية من نوفمبر المقبل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 10 بالمئة، قبل أن تتراجع قليلا الأسبوع الجاري.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مدرسة الوطنية المصرية

الأكثر قراءة

«ذا جارديان»: روسيا تستعد لتصعيد جديد جنوب أوكرانيا وتعلن إخلاء مدينة خيرسون من السكان

سيناتور أمريكى: بايدن قد يعلق مبيعات الأسلحة للسعودية

سعر الدولار اليوم السبت 15-10-2022 فى البنوك المصرية

مؤسسة أمريكية: مصر أحرزت تقدما فى المجالي البيئى استعدادا لمؤتمر تغير المناخ

السويد: نتعاون مع الدنمارك وألمانيا بشأن التحقيق فى حادث السيل الشمالى

الجنيه البريطانى يخسر 1.5% من قيمته إثر إقالة وزير الخزانة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة.. يقود منظومة التنمية والتحدي.. يستشرف المستقبل بهدوء

نبيل عبدالفتاح

تاريخ طويل ومشاكل متعددة: البحث عن حل لأزمة السينما ضرورة واجبة «٢-٢»

صفاء النجار

رحيل مقيم

سارة شريف

نتنياهو والاتفاق

د. بهي الدين مرسي

وهم كمال الأجسام.. وتصحيح المفاهيم

د.كريمة الحفناوى

الشباب.. وقضية التغيرات المناخية فى الحوار الوطنى

ماجد حبته

درع السماء

محمد عبدالعزيز

في ذكرى شوقي وشوشة.. يبقى الشعر ديوان العرب

صور

مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي في دوري أبطال أفريقيا

انتخابات نقابة المهن الموسيقية

مباراة فوز الزمالك على فلامبو البورندى فى دورى أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

«حل يرضى جميع الأطراف».. كواليس اتفاق الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات إسرائيلية فى الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم الأقصى.. وجولات استفزازية للمستوطنين على أبوابه