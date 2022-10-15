القبض على 50 شخصا يشتبه فى قتلهم 13 قرويا بغرب الكونغو الديموقراطية

ألقي القبض هذا الأسبوع على أكثر من 50 شخصا يشتبه في تورطهم بمقتل 13 قرويا بالسلاح الأبيض في منطقة تعاني نزاعات أهلية في غرب جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما أفادت الجمعة مصادر محلية.

وكان المتحدث باسم الحكومة باتريك مويايا قد أكد أن النزاع الذي اندلع في يونيو في مقاطعة ماي ندومبي بين اتنيتي تيكي وياكا والذي كان سببه في البداية خلاف حول ضرائب عرفية، تسبب إجمالا في مقتل أكثر من 180 شخصا.

وأضاف أن الوضع "تحت سيطرة" الأجهزة الأمنية التي ما زالت تقوم "بعمليات تمشيط".

لكن أشخاصا هاجموا صباح الثلاثاء قرية كيسيا كامبولو في منطقة باغاتا بإقليم كويلو.

وقال بلاسيد موكوا أحد قادة المجتمع المدني في كويلو: "إنهم جاؤوا من ماي ندومبي القريبة وقتلوا 13 شخصا من اتنيات مختلفة بينهم امرأتان".

وأضاف موكوا: "أنهم نهبوا منتجات زراعية وقطعان ماشية".

وأكد أن "حكومة إقليم كويلو أرسلت جنودا وشرطيين ألقوا القبض يومي الأربعاء والخميس على 56" من المهاجمين المشتبه بهم.

وأعربت السلطات مؤخرا عن شكوكها في وجود تدخل خارجي يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة الهادئة عادة.

وأوضح باتريك مويايا أن التحقيقات جارية في هذا الموضوع.

وتسببت الصدامات في نزوح آلاف الأشخاص. وقدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الثلاثاء عدد النازحين بـ27 ألف شخص، يضاف إليهم 2600 شخص لجأوا إلى الكونغو برازافيل المجاورة.