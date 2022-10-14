انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق صالة ألعاب رياضية فى العمرانية

أمرت نيابة الجيزة، بانتداب المعمل الجنائى لبيان سبب نشوب حريق صالة ألعاب رياضية "جيم" امتدت لسيارة ملاكي أمام الصالة بدائرة قسم شرطة العمرانية، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت قد نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق نشب داخل صالة ألعاب رياضية "جيم" امتدت لسيارة ملاكي أمام الصالة بدائرة قسم شرطة العمرانية، دون وقوع إصابات.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل صالة ألعاب رياضية "جيم" وامتدت إلى سيارة ملاكي كانت موجودة أمام الصالة بدائرة قسم شرطة العمرانية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وبعمل التحريات الأولية تبين أن ماسًا كهربائيًا بإحدى الوصلات الداخلية سبب نشوب الحريق ولا شبهة جنائية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.