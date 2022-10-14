الجمعة 14 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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وليد عونى: اعتنقت البوذية 7 سنوات.. وهذه كواليس رجوعى للإسلام

وليد عوني
وليد عوني
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حكى المخرج العالمي، وليد عوني لأول مرة تفاصيل اعتناقه البوذية لمدة 7 سنوات. 

وقال عوني، خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" مع إيمان أبوطالب، على قناة "الحياة"، اليوم الجمعة: "عام ١٩٨٠ كان فيه في فرقتي المسرحية راقص ياباني وتعلمت منه ديانة البوذية وظللت بوذيا لمدة ٧ سنوات". 

وأضاف عوني: "تعلمت تفاصيل الدين الإسلامي في مصر وأصبحت مسلما بها، حين وصلت مصر أتيت بشيخ ليعلمني الصلاة والصوم والزكاة". 

وأكمل: "ولدت ٣ مرات، الأولى في موطني لبنان والثانية في بلجيكا والثالثة في مصر، ورغم إسلامي، لكن تربيت داخل دير في لبنان وعمري ٣ سنوات بعد وفاة أمي، وبالتأكيد هذه المحطات في حياتي تركت فيَّ أثرا كبيرا". 

وتابع: "هناك علاقة بين الصوفية والرقص، والمخرج العالمي موريس جيفار أدخل أغاني كوكب الشرق أم كلثوم في عروضه المسرحية خاصة الأغاني الصوفية لها وكانت صعبة للغاية". 

وأضاف عوني: “عشت في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية ورأيت معتقلات اليهود في بلجيكا وباريس”.

وليد عوني البوذية بالخط العريض ايمان أبوطالب

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