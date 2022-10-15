مصلحة الضرائب المصرية.. دليلك للتعامل مع الفاتورة الإلكترونية

بدأت مصلحة الضرائب المصرية في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية المرحلة الفرعية الثانية للمرحلة الثامنة والأخيرة اعتبارًا من ١٥ أكتوبر الجاري بمحافظات الشرقية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية ودمياط بإصدار الفاتورة الإلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات.

على أن تبدأ المرحلة الفرعية الثالثة للمرحلة الثامنة والأخيرة لمنظومة الفاتورة الالكترونية تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء اعتبارًا من 15 نوفمبر القادم، حيث سيتم اكتمال إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية في ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢.

مصلحة الضرائب المصرية.. خطوات التسجيل الذاتي على منظومة الفاتورة الالكترونية

1- املأ رقم تسجيل شركتك من هنا eservice.incometax.gov.eg واقرأ البنود والشروط وسياسة الخصوصية وحدد المربع "أوافق على الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية" إذا كنت توافق عليها.

2- انقر فوق "متابعة" و "تسجيل"

3- اذا كانت هذه المرة الاولى التي تستخدم اداة التوقيع الالكتروني تابع الخطوات التالية هذا الرابط www.eta.gov.eg ، وإذ لم تكن المرة الاولى تابع الخطوة التالية،ستظهر مطالبة ITIDA Web Sign Client

4- انقر فوق فتح.

5- سيتم فتح برنامج Client Sign Web ITIDA وسيدرج الشهادات المثبتة على جهاز العميل.

6- حدد شهادة التوقيع الالكتروني التي تم الحصول عليها من شركة Egypt Trust او شركة مصر المقاصة.

7- مراجعة البيانات التي سيتم التوقيع عليها من خلال قراءة محتوى النص.

8- انقر فوق "تسجيل الآن" مرة واحدة فقط.

9- سيظهر مربع حوار موجه جديد لإدخال رقم التعريف الشخصي المعين للشهادة التي تم الحصول عليها، ادخل رقم التعريف الشخصي الصالح وانقر على زر "تسجيل الدخول".

10- انتظر لمدة 10 ثوان ا أثناء معالجة عملية التوقيع الرقمي

11- عند اكتمال عملية التوقيع الرقمي، سيتم إعادة توجيه المستخدم إلى شاشة معلومات دافع الضرائب.

12- حدد لغة تفضيل الاشعارات، والبريد الالكتروني لاخطار شركتك، ورقم الهاتف المحمول الخاص بالشركة.

13- يمكنك الآن دعوة أول مندوب إداري لتمثيل شركتك، يرجى تقديم المعلومات التالية:

بطاقة رقم قومي سارية

الاسم الأول والأخير

البريد الالكتروني لتسجيل الدخول

تاكيد البريد الالكتروني لتسجيل الدخول

- انقر فوق "إنهاء وإرسال الدعوة"

ويمكن الاطلاع على خطوات تسجيل دخول بوابة مصلحة الضرائب المصرية بالتفصيل من هنا www.eta.gov.eg .

البيانات اللازمة للتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية عبر مصلحة الضرائب المصرية

• رقم تسجيل الشركة

• البريد الإلكتروني للشركة

• رقم هاتف – موبايل الشركة

• اسم مفوض الشركة (باللغة العربية – و الإنجليزية)

• الرقم القومي للمفوض

• رقم موبايل المفوض

• البريد الإلكتروني للمفوض .

بعد تجهيز البيانات الالزمة للتسجيل على المنظومة يقوم الممول بالخطوات التالية:

1 -التوجه الى المأمورية التابع لها الممول وتقديم التفويض ويكون معتمد من الشركة بتوقيع بنكي، أو

يقوم المفوض بتقديم صورة التوكيل الرسمي من صاحب الشركة.

2 -استلام الممول صورة من التفويض تكون مختومة بختم المأمورية .

3 -ارسال ايميل للمأمورية التابع لها الممول ويرفق به صورة التفويض المختومة من المأمورية وصورة

شهادة التسجيل الضريبي وصورة بطاقة الرقم القومي للمفوض ، وذلك على أحد الإيميالت التالية:

مركز كبار الممولين

[email protected]

مركز متوسطي الممولين

[email protected]

مركز كبار مهن حرة

[email protected]

4 -يتم ارسال الدعوة الى البريد الالكتروني الخاص بالمفوض من تاريخ تقديم التفويض وارسال الايميل