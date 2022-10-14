الجمعة 14 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط تشكيل عصابى بتهمة سرقة حديد خردة من داخل مصنع أسمنت بحلوان

ارشيفية
ارشيفية
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نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى ضبط تشكيل عصابي سرق مواد حديدية "خردة" من داخل مصنع أسمنت بمدينة حلوان.

كانت قد وردت معلومات لرئيس مباحث قسم شرطة حلوان، تفيد قيام صاحب مخزن خردة، بشارع السكة الحديد كفر العلو، بشراء كمية من الحديد الخردة من 4 أشخاص وجميعهم مقيمون بمنطقة كفر العلو.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، واعترفوا بسرقة المضبوطات من داخل شركة أسمنت حلوان وأنهم تحصلوا عليها على فترات في وقت سابق، وأرشدوا عن مكان تصريفهم لباقي المسروقات لعملاء سيئي النية صاحب مخزن خردة بشارع المدرسة كفر العلو، وآخر صاحب مخزن خردة.

تم ضبط المتهمين وعثر على كميات كبيرة من الحديد الخردة المسروق، وباستدعاء مسئول الشركة، تعرف على المضبوطات واتهمهم بسرقتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية القاهرة تشكيل عصابي سرق خردة مصنع أسمنت

رئيس التحرير

وائل لطفي

مدرسة الوطنية المصرية

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