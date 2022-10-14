الجمعة 14 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

محافظ البنك المركزى: الدول الناشئة تواجه تحديات إنمائية هائلة مع عدم كفاية التمويل

حسن عبدالله محافظ
حسن عبدالله محافظ البنك المركزي
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قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، إن تداعيات الحرب في أوكرانيا والوباء المستمر، يؤثران بشكل كبير على التوقعات الاقتصادية العالمية وسبل العيش، بجانب خلق ظروف صعبة لصانعي السياسات.

وأضاف عبدالله، خلال الكلمة الافتتاحية بالجلسة العامة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد التي تولى رئاستها، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن معدلات التضخم سجلت أعلى مستوياتها منذ عدة عقود، مع انعدام الأمن الغذائي والطاقة واضطرابات سلاسل التوريد المتزايدة ومواطن الضعف المتعلقة بالديون.

وتابع، أن الظروف المالية تتقلص، بينما زاد تدفق رأس المال وتقلبات أسعار الصرف، مستطردا: «قلقي هو في الغالب حول البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تواجه كل هذه التحديات».

وأشار محافظ المركزي إلى مواجهة الدول الناشئة لتحديات إنمائية هائلة، مع عدم كفاية التمويل والوصول المحدود إلى الأسواق، موضحا أن العديد من هذه الدول تقع في الشرق الأوسط وإفريقيا.

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