بوتين: الإمارات مستعدة للوساطة فى أزمة أوكرانيا والمباحثات مع بايدن غير مهمة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه ستتم محاسبة الفارين من التعبئة العسكرية الجزئية قانونيا، مشيرًا إلى أن التعبئة الجزئية ليست 300,000 العدد أقل من ذلك".

وتابع الرئيس الروسي، في تصريحات صحفية، إن المحادثات مع بايدن ليست مهمة ولا حاجة لها، مشيرًا إلى أنه إذا استخدم المسار الإنساني لنقل أسلحة إلى أوكرانيا سنغلقه".

- مستعد للتفاوض مع أي عضو في قمة العشرين

ولفت إلى أنه مستعد للتفاوض مع أي عضو في قمة العشرين، منوهًا بأنه لا يوجد أي حوار مباشر مرتب خلال القمة حتى الآن"، لافتا إلى أن بلاده منفتحة على الحوار مع أوكرانيا وهي ترفض ذلك.

وكشف بوتين، إن دولة الإمارات مستعدة لدور الوساطة في الأزمة مع أوكرانيا، لافتا إلى أن الحبوب التي تخرج من أوكرانيا لا تذهب للدول المحتاجة"، منوهًا بأنه على ألمانيا أن تختار بين تلبية مصالح شعبها أو الوقوف ضدنا".

وأشار إلى أن مواقف الشركاء في آسيا الوسطى تجاه روسيا ثابتة، معلنا عن وجود تحالف تحالف تجاري ومالي مع دول آسيا، مضيفا أنه ستتم إعادة ترتيب العلاقات المالية والتجارية مع الشركاء في آسيا الوسطى".

- تصريحات ماكرون غير مقبولة

وأكد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، اليوم، أن تصريحات نظيره الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ غير صحيحة وغير مقبولة، مشددا على أن روسيا تسعى دائما بإخلاص إلى تسوية أي صراع.

وتابع بوتين: «لقد فوجئت بقراءة بعض تصريحات الرئيس الفرنسي، أمس، أعتقد أن هذه التصريحات تفتقر إلى فهم مسار الصراع في قره باغ».

وتابع: «على ما يبدو ماكرون ليست لديه معلومات عن موقف الأطراف، لذلك، فإن التصريحات غير صحيحة، بل أود أن أقول إنها غير مقبولة».

وأوضح الرئيس الروسى أنه سيناقش هذا الأمر مع الرئيس الفرنسي في فرصة سانحة، مشددا على أن روسيا سعت دائما بإخلاص إلى حل أي نزاعات، بما في ذلك القضايا المتعلقة بقره باغ وما حولها.