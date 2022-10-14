الجمعة 14 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة تنظم معرضًا لإبداعات المحاربين القدماء احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر

القوات المسلحة
القوات المسلحة
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افتتح مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب المعرض الفني لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، والذي يستمر حتى الثاني والعشرين من شهر أكتوبر الجاري بمقر جمعية الوفاء والأمل بمدينة نصر، والذي يأتي تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ويضم المعرض العديد من منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء من أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس والرسم على الزجاج والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات، بالإضافة إلى منتجات الجمعية من الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية المعروضة للمواطنين من العسكريين والمدنيين.

وتحرص الجمعية على تنظيم مثل هذه المعارض بشكل دورى لتقديم أعمال الأعضاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والمشاركة في تسويقها، وذلك ضمن الأنشطة التي تنفذها لاكتشاف وتنمية مواهبهم ومهاراتهم المختلفة وتوفير الأدوات والخامات اللازمة لهم فضلاً عن أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والرياضية والخدمية المقدمة لأعضاء الجمعية وفروعها المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

حضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الملحقين العسكريين وأعضاء الجمعية من قدامي المحاربين ومصابي العمليات الحربية وأسر الشهداء.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مدرسة الوطنية المصرية

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